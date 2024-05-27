Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde yarın saat 10.30'da İngiltere ile karşılaşacak. Yarın Ukrayna-Polonya, Fransa-Yunanistan ve Almanya-İtalya maçları da oynanacak.

Serik ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, İngiltere, Ukrayna, Polonya, Fransa, Yunanistan, Almanya ve İtalya çeyrek finale kalan takımlar oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın çeyrek final maçlarıyla devam edecek.

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