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        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın çeyrek final maçlarıyla devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:03
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        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
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        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın çeyrek final maçlarıyla devam edecek.

        Serik ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, İngiltere, Ukrayna, Polonya, Fransa, Yunanistan, Almanya ve İtalya çeyrek finale kalan takımlar oldu.

        Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde yarın saat 10.30'da İngiltere ile karşılaşacak. Yarın Ukrayna-Polonya, Fransa-Yunanistan ve Almanya-İtalya maçları da oynanacak.

        Müsabakalar Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Sports Center ve SB Sports Center sahalarında yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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