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        Alanya'da motosikletiyle kaldırıma çarpan öğretmen hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle kaldırıma çarpan matematik öğretmeni hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:08
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        Alanya'da motosikletiyle kaldırıma çarpan öğretmen hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle kaldırıma çarpan matematik öğretmeni hayatını kaybetti.

        Toslak Sabir Erkin Ortaokulunda matematik öğretmeni olan Ahmet Aydın (38), Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi’nde 07 BFJ 331 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aydın'ın cenazesinin memleketi Kütahya'da defnedildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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