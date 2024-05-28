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        Alanya'da otelde fenalaşan Alman turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Alman turist, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:31
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        Alanya'da otelde fenalaşan Alman turist kaldırıldığı hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Alman turist, hastanede hayatını kaybetti.

        Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman turist Jasmine Nicole Jacobs (42) odasında fenalaştı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Jacobs, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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