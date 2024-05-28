Alanya'da otelde fenalaşan Alman turist kaldırıldığı hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Alman turist, hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Alman turist, hastanede hayatını kaybetti.
Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman turist Jasmine Nicole Jacobs (42) odasında fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Jacobs, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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