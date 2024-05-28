Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şüpheli kişi ve gruplara yönelik çalışmalar yaptı.

Özel harekat polisleriyle birlikte Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.