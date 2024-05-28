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        Kemer'den 38 öğrenci "Kültür Gezisi" projesiyle Çanakkale'yi gezdi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde eğitim gören 38 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Kültür Gezisi" projesi kapsamında Çanakkale'ye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:13
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        Kemer'den 38 öğrenci "Kültür Gezisi" projesiyle Çanakkale'yi gezdi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde eğitim gören 38 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Kültür Gezisi" projesi kapsamında Çanakkale'ye götürüldü.

        Gençlerin milli ve manevi duygularını geliştirebilmek, tarih bilinci kazandırabilmek ve Çanakkale ruhunu anlatabilmek amacıyla Çanakkale Gelibolu yarımadasına gezi düzenlendi.

        Kemer ilçesindeki liselerden seçilen 38 kız öğrenci, rehberler eşliğinde Kocadere Hastane Şehitliği, Çanakkale Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi, Alçıtepe 1915 Siper ve Hilal-i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı, Anzak Koyu, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı Anıtı'nı ziyaret etti.

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