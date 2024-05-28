Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, yapay zekayla turizmsiz Antalya'yı çizdi

Öğrenciler, "Deniz(siz), Kum(suz), Güneş(siz): Antalya Turizminde Sürdürülemezlik Distopyaları" başlıklı atölyede, yapay zeka ve görsel iletişim araçlarıyla distopik senaryolar canlandırıldı. Öğrenciler "Aşırı-Turizm, Aşırı-Kirlenme, Aşırı-Katmanlaşma, Yer(sizlik), Kimlik(sizlik)" başlıkları altında 2224 yılında Antalya'da turizmin olası sürdürülemezlik durumlarıyla ilgili 5 distopya senaryosu üretti.

Etkinlikte Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Hilal Tuğba Örmecioğlu, Doç. Dr. İkbal Erbaş ve Dr. Öğr. Üyesi Evren Ülkeryıldız'ın yürütücülüğünde yapay zeka kullanarak turizmde sürdürülemezlik atölyesi çalışması yaptı.

Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği (AkdenizSMD) tarafından "STARC Akdeniz Mimarlığı ve Sürdürülebilir Turizm" başlıklı kent merkezindeki bir otelde etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.