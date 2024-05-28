Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

        Antalya'da gerçekleştirilen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-0 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da gerçekleştirilen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-0 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.

        Ay-yıldızlı takım, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Serik ilçesinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında İngiltere ile karşılaştı.

        Karşılaşmayı Musa Bulut ve Mete Kılıç'ın attığı gollerle 2-0 mağlup eden Türkiye, adını yarı finale yazdırdı.

        Ay-yıldızlılar, aynı zamanda 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası aldı.

        Milli futbolcular, galibiyeti, "Erik dalı" türküsü eşliğinde oynayarak kutladı.

        - Yarı finalde Ukrayna ile karşılaşacak

        Şampiyonada oynanan diğer maçta Polonya'yı 3-0 yenen Ukrayna, Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi oldu.

        Türkiye ile Ukrayna, 30 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Calista Sports Center'da karşılaşacak.

        - Ramazan Karacif: "Kupayı ülkemizde bırakmak istiyoruz"

        İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın başarılı performansıyla yarı finale yükseldiğini söyledi.

        Turnuvanın en düzenli, planlı, güçlü ekibini yendiklerini ifade eden Karacif, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Müthiş bir maç oldu. Oyuncularıma güvendiğimi, inandığımı söyledim. 18 Mart'ta 'Birlikte başaracağız.' diye başladık. İnşallah 1 Haziran'da da 'Birlikte başardık.' diyerek bu kupayı ülkemize hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da "Sporcularımız yine efsane yazarak, İngiltere'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Amacımız final oynamak ve kupayı ülkemizde bırakmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!

        Benzer Haberler

        Karate şampiyonasına katılacak çocuk sporcular, Kemer Kaymakamı Solmaz'ı zi...
        Karate şampiyonasına katılacak çocuk sporcular, Kemer Kaymakamı Solmaz'ı zi...
        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, yapay zekayla turizmsiz Antalya'yı çizdi
        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, yapay zekayla turizmsiz Antalya'yı çizdi
        Kemer'den 38 öğrenci "Kültür Gezisi" projesiyle Çanakkale'yi gezdi
        Kemer'den 38 öğrenci "Kültür Gezisi" projesiyle Çanakkale'yi gezdi
        Otomobiliyle park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti
        Otomobiliyle park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti
        Alanya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Alanya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
        Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu