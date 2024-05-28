ATUDER'in 8. Altın Acil ödülleri sahiplerini buldu

Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, 8. Altın Acil ödüllerini Prof. Dr. Jhon Ma ve Prof. Dr. Yosuke Matsumuro'ya verdi.

Daha önce Gazi Yaşargil, Aziz Sancar, Prof. Dr. Lewis R. Goldfrank, Prof. Dr. Paul Kivela, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Josep Burugada, Prof. Dr. Amin Antonie Kazzı'ya gibi önemli bilim insanlarına verilen ödüler, bu yıl da sahiplerini buldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.