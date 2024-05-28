Antalya'da bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Merkez Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti.
Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin yan yana bulunan otomobillere çarpıp, bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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