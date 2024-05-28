Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Merkez Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti.

        Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin yan yana bulunan otomobillere çarpıp, bölgeden uzaklaştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı

        Benzer Haberler

        ATUDER'in 8. Altın Acil ödülleri sahiplerini buldu
        ATUDER'in 8. Altın Acil ödülleri sahiplerini buldu
        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
        Karate şampiyonasına katılacak çocuk sporcular, Kemer Kaymakamı Solmaz'ı zi...
        Karate şampiyonasına katılacak çocuk sporcular, Kemer Kaymakamı Solmaz'ı zi...
        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, yapay zekayla turizmsiz Antalya'yı çizdi
        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, yapay zekayla turizmsiz Antalya'yı çizdi
        Kemer'den 38 öğrenci "Kültür Gezisi" projesiyle Çanakkale'yi gezdi
        Kemer'den 38 öğrenci "Kültür Gezisi" projesiyle Çanakkale'yi gezdi
        Otomobiliyle park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti
        Otomobiliyle park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti