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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan hastalardan biri öldü

        Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastalardan biri, sevk edildiği Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:58
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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan hastalardan biri öldü
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        Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastalardan biri, sevk edildiği Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti.

        Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan olayın ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan Mehmet Demir (33) kurtarılamadı.

        Antalya ve diğer illerdeki 3'ü entübe durumdaki 32 hastanın tedavisi sürüyor.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden biri entübe edilmişti.

        Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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