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        Antalya'da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle açık alanda bulunan tarım ürünleri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:31 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:31
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        Antalya'da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle açık alanda bulunan tarım ürünleri zarar gördü.

        Alacami, Kuşlar ve Yeşilyurt mahallelerinde dolu yağdı. Yaklaşık bin 500 dekar alanda etkili olan yağış sonucu, özellikle açık alanda karpuz, patlıcan, biber, kabak, kereviz ekili alanlar ile zeytin bahçelerinde meyve dökümü şeklinde zarar oluştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile bölgede incelemelerde bulundu. Şahin, doludan zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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