Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, Antalya'ya geldi
Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi.
Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi.
Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.
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