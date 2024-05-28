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        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, Antalya'ya geldi

        Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:57 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:57
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        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, Antalya'ya geldi
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        Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi.

        Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

        Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

        Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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