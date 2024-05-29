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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası ölen hasta sayısı 2'ye yükseldi

        Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve Antalya'ya sevk edilen hastalardan 87 yaşındaki Saniye Aksöz de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:36
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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası ölen hasta sayısı 2'ye yükseldi
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        Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve Antalya'ya sevk edilen hastalardan 87 yaşındaki Saniye Aksöz de hayatını kaybetti.

        Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde yaşanan olayın ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen Saniye Aksöz kurtarılamadı.

        Antalya ve diğer illerdeki 2'si entübe durumdaki 31 hastanın tedavisi sürüyor.

        Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden biri entübe edilmişti.

        Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70) dün hayatını kaybetmişti.

        Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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