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        Antalya'da aranan 579 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 579 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:40
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        Antalya'da aranan 579 kişi yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 579 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla son bir hafta içerisinde operasyonlar yaptı.

        Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 579 kişi yakalandı.

        Yakalananlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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