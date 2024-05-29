Antalya'da aranan 579 kişi yakalandı

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 579 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla son bir hafta içerisinde operasyonlar yaptı.

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