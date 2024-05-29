Kemer'de kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
Ayışığı Koyu sahilinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü yunusu görenler durumu Kemer Belediyesine bildirdi.
Bölgeye gelen Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından yunusu sahilden götürdü.
Yunusun, kafa travması ve enfeksiyon sonucu öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.
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