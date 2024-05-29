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        Kemer'de kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:19
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        Kemer'de kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

        Ayışığı Koyu sahilinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü yunusu görenler durumu Kemer Belediyesine bildirdi.

        Bölgeye gelen Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından yunusu sahilden götürdü.

        Yunusun, kafa travması ve enfeksiyon sonucu öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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