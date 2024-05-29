Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, kulübün tesislerini gezdi

        Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, kulübün tesislerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, kulübün tesislerini gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, kulübün tesislerini gezdi.

        Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde incelemede bulunan Alex'e başkan Sinan Boztepe ve yöneticiler de eşlik etti.

        Alex, kulüp yöneticilerinden takımın genel durumu hakkında da bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması

        Benzer Haberler

        Antalya'da 5. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu düzenlendi
        Antalya'da 5. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu düzenlendi
        ANSİAD 2024 yılı dokuzuncu olağan toplantısı gerçekleştirildi
        ANSİAD 2024 yılı dokuzuncu olağan toplantısı gerçekleştirildi
        Müdür yardımcısının, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladığı...
        Müdür yardımcısının, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladığı...
        Antalya'da "Mutlu Ailem Mutlu Okulum" projesiyle sağlıklı aileler hedefleni...
        Antalya'da "Mutlu Ailem Mutlu Okulum" projesiyle sağlıklı aileler hedefleni...
        Kemer'de kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
        Kemer'de kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
        Antalya'da aranan 579 kişi yakalandı
        Antalya'da aranan 579 kişi yakalandı