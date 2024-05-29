Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, kulübün tesislerini gezdi
Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, kulübün tesislerini gezdi.
Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, kulübün tesislerini gezdi.
Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde incelemede bulunan Alex'e başkan Sinan Boztepe ve yöneticiler de eşlik etti.
Alex, kulüp yöneticilerinden takımın genel durumu hakkında da bilgi aldı.
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