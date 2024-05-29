GÜNCELLEME - Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası ölen hasta sayısı 3'e yükseldi

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ise diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan, Afyonkarahisar'a sevk edilen hastalardan bugün 5'inin ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'sinin taburcu edildiğini bildirmişti.

Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı.

Ayrıca Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda entübe edilen ve bugün yaşamını yitiren Saniye Aksöz'ün (87) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından memleketi Burdur'un merkeze bağlı Kozluca köyüne getirildi.

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