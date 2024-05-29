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        Antalya'da Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Komisyon Toplantısı yapıldı

        Antalya Vali Hulusi Şahin, daha sıcak ve kurak bir iklimin yaşanması nedeniyle geçen yıla göre daha çok orman yangınlarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, çıkan yangınların alınan tedbirlerle kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:51 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:51
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        Antalya'da Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Komisyon Toplantısı yapıldı
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        Antalya Vali Hulusi Şahin, daha sıcak ve kurak bir iklimin yaşanması nedeniyle geçen yıla göre daha çok orman yangınlarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, çıkan yangınların alınan tedbirlerle kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.

        Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Komisyon Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

        Vali Şahin, buradaki konuşmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının orman yangınlarına karşı duyarlı olduğunu söyledi.

        Bakanlıkların ortak çalışmasıyla önleyici tedbirler alındığını aktaran Şahin, yangın çıkması durumunda en etkili ve kısa şekilde söndürülmesi için nitelikli filoların ve personelin hazır olduğunu belirtti.

        Antalya'da geçen yıl ikisi büyük 171 orman yangını çıktığına değinen Şahin, "2023 dünya tarihinin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Bu sene daha sıcak ve kurak bir iklim yaşıyoruz. Buna paralel olarak geçen yıla nazaran daha çok orman yangınıyla karşı karşıyayız, bu yangınları aldığımız tedbirlerle kısa sürede söndürüyoruz." dedi.

        Türkiye'nin orman varlığının yüzde 5'ine sahip Antalya'nın kritik bir noktada olduğuna dikkati çeken Şahin, kara ve hava unsurlarıyla oldukça güçlü bir orman bölge teşkilatına sahip olduklarını belirtti.

        Orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarının altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

        "Öncelikli hedefimiz yangının çıkmasını önlemektir. Bu hususta, Antalya'da yaşayan vatandaşlarımıza, kenti ziyarete gelen misafirlerimize ve turistlerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Ormanlara cam ve plastik gibi kolaylıkla tutuşabilecek atıkları atmamamız ve ormanlarımızın içinde, yakınında ateşli piknik yapmamamız gerekiyor. Tarım sektörüyle uğraşan vatandaşlarımız da ormanlarımızın yakınlarında kesinlikle ateş yakmamalıdır. Bu yüzden çok sayıda yangının çıktığını tespit ettik."

        Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler 51 ilk müdahale aracı, 113 arazöz, 39 SİA, 6 uçak, 1 İHA, 10 helikopter, 10 treyler, 8 ekskavatör, 15 dozer, 15 greyder ve 1279 işçiyle 143 ayrı noktada olası bir yangına karşı yaklaşık 15 dakika içerisinde müdahale edecek şekilde hazır bulunuyor.

        Ekipler yangın durumunda 254 ayrı noktada bulunan helikopter yangın havuzu ve 48 muhtelif gölet, dere ve ırmaklardan su tedariki yapabilecek.

        Ayrıca, kentteki 42 yangın gözetleme kulesi de oluşabilecek yangınlara karşı 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veriyor. Kuleler yaklaşık 30 kilometre çapında bir alanı tarayarak oluşabilecek bir yangının koordinatlarını anlık görüntülerle merkezlere aktarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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