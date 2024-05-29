Antalya'daki "Tazelenme Üniversitesi"nden 110 öğrenci mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nde eğitimini tamamlayan 110 öğrenci mezun oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) tarafından 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin üçüncü dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, buradaki konuşmasında, Türkiye'ye örnek olan üniversitenin büyük bir cesaret ve azim örneği gösterip ikinci baharlarını eğitime adayan öğrencilerini tebrik etti.

Üniversite olarak bu alanda öncü çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Özkan, "Üniversitemizde başlayan Tazelenme Üniversitesi projesi, Ege'den Malatya'ya kadar ülke genelinde yaygınlaştı. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültemiz bünyesinde yaşlılarda egzersiz ve spor alanında çalışmalar başlattık. Ülkemizde ilk olan bu çalışma da Türkiye'ye örnek teşkil etti." diye konuştu.

"Sizler öğrenmenin yaşının olmadığını kanıtladınız. Hayatın her aşamasında yeni bilgiler edinmenin, yeni dostluklar kurmanın ve kişisel gelişim yolculuğunuzda yeni adımlar atmanın ne kadar değerli olduğunu gösterdiniz. Bugün eğitim sürecini tamamlamış olmanın ötesinde, azminiz, kararlılığınız ve öğrenmeye olan tutkunuzla hepimize ilham verdiniz. Bu noktaya gelmek için sarf ettiğiniz emek, gösterdiğiniz sabır ve azim için hepinizi tebrik ediyorum."

YAÇUMER ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise Tazelenme Üniversitesinin topluma ve bireylere öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.