Kumlucalı yüzücüler dereceyle döndü

Kumluca Demir Spor Yüzme Takımı sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen okul sporları yüzme yarışlarında dört derece yaptı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesiyle, Konyaaltı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 28-29 Mayıs'ta düzenlenen okul sporları yüzme yarışmasında, Kumluca Demir Spor Yüzme Takımı başarı elde etti.

Yarışmalarda Elif Güler 50 metre kurbağalamada il birincisi, 50 ve 100 metre sırt üstü yarışmasında ise il dördüncüsü oldu.