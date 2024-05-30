Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı işyerleri ve evlerde kaçak sigara üretildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1 milyon 760 bin makaron, 380 elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 kaçak sigara, sarma makinası ve bin 180 likit ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli H.İ.K, Y.P. ve H.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce Başak'ı öldürdü sonra kendini vurdu
        Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce Başak'ı öldürdü sonra kendini vurdu
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti

        Benzer Haberler

        Kemer'de öğrenciler yoga yaptı
        Kemer'de öğrenciler yoga yaptı
        Antalyaspor'da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı
        Antalyaspor'da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı
        Serik Devlet Hastanesi'nde yaptırılan Atatürk büstü ve mescit törenle açıld...
        Serik Devlet Hastanesi'nde yaptırılan Atatürk büstü ve mescit törenle açıld...
        Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür...
        Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür...
        Yabancı arkeologlar Kemer'de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi
        Yabancı arkeologlar Kemer'de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi
        Kanseri yenen Fatma hemşire ev ev gezerek hastaların bakımını yapıyor
        Kanseri yenen Fatma hemşire ev ev gezerek hastaların bakımını yapıyor