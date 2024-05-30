Kemer'de öğrenciler yoga yaptı
Kemer Belediyesi tarafından Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencileri için yoga ve meditasyon etkinliği düzenlendi.
Kemer Belediyesi tarafından Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencileri için yoga ve meditasyon etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açık havada gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yoga ile nefes egzersizleri yaptı.
Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Müdürü Suat Göv, öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.