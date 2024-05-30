Alanya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evin balkonunda, aralarında husumet bulunan B.K. ile Y.A. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. tabancayla Y.A'ya ateş etti.

Karnı ve sağ bacağından yaralanan Y.A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.