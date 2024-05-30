Antalya DOB sezona "Rapunzel" ile veda edecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Rapunzel" çocuk operasıyla sezonu kapatacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, A. Sait Karabulut'un özel bestelediği çocuk operası, 31 Mayıs'ta saat 11.00 ve 14.00'de, 3 Haziran'da saat 11.00'de sahnelenecek.

Andersen'in en çok bilinen masallarından olan Rapunzel, besteci Ahmet Sait Karabulut'un müzikal temalarıyla öne çıkıyor. N. Zeynep Ergüven'in metinleştirdiği modernize hikayesiyle her yaştan izleyiciye hitap eden oyunun yönetmenliğini Sabri Özmener üstlenecek.

Dekoru Özgür Usta, kostümü N. Gazal Ertan, koreografisi Kürşat Kılıç, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait eserde, "Rapunzel"i, I.Meriç Karataş ve Betül Uzunoğlu Oruç, "Leo"yu, Ş. Baha İşler ve M. Yusuf Yıldız, "Cadı"yı, Seçil Fenercioğlu ve Tuğçe Oğuzülgen, "Mia"yı Ceren Tereci Aytekin ve Sinem Seçil Baddal, "Bıdık"ı, Dağhan Ergün ve H. Ercan Uğur, "Karga"yı, Erdi Can Aybaş ve Engin Yaman, "Pölsnderndorf Büyücüsü"nü, Ş. Sılay Erman ve Oya Vural dönüşümlü canlandırılacak.