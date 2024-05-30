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        Alanya'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:56
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        Alanya'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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        ANTALYA-Antalya'nınAlanya ilçesinde bir inşaattan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir inşaattan 400 kilogram bakır kablo çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği İ.K. ve M.A'yı Manavgat ilçesinde yakaladı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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