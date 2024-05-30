Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.
Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla son bir hafta içerisinde çalışmalar yaptı.
Denetimlerde, 1 silah, 30 fişek, 3 polis üniforması, 4 bisiklet, 1 cep telefon ile çok sayıda gıda, giyim eşyası ve para ele geçirildi.
276 bin 660 kişinin sorgulamasında bin 339'u aranan kişi olmak üzere 2 bin 769 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 205 şüpheli tutuklandı.
Ayrıca 27 iş yerlerine yapılan denetimlerde de 2 işletmeye çeşitli nedenlerden dolayı idari para cezası uygulandı.
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