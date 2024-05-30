Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, eserlerini sergiledi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet sergisinde eserlerini tanıttı.

Resim, grafik, moda ve tekstil, sinema-tv, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, heykel, seramik bölümlerinden 63 öğrencinin, yıl genelinde yaptığı çalışmalar için fakülte bünyesindeki Fikret Otyam Fuaye alanında sergi düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Akdeniz Üniversitesi'nin gerçekleştirilen çalışmalarla ülke genelinde en iddialı üniversitelerden biri haline geldiğini, her alanda olduğu gibi bilim ve sanat alanında da örnek projelere imza atıldığını belirtti.