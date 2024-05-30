Antalya'da kaybolan işitme engelli kadını arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekipleri, havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Su Altı Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri, kadavra köpeği Mia ile Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazide, Acısu deresi ve kenarlarında arama yaptı.

Çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı.