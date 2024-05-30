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        Antalya'da kaybolan işitme engelli kadını arama çalışmaları sürüyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:45
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        Antalya'da kaybolan işitme engelli kadını arama çalışmaları sürüyor
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        Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekipleri, havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Su Altı Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri, kadavra köpeği Mia ile Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazide, Acısu deresi ve kenarlarında arama yaptı.

        Çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

        Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

        Serik'te yaklaşık 9 ay önce kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit hakkında ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, yaklaşık bir ay önce de kısa bir süre birlikte yaşadığı M.B. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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