Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla parklarda izmarit topladı

        Antalya'nın Serik ilçesinde "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında gönüllüler, yürüyüş ve parklara atılan sigara izmaritlerini topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla parklarda izmarit topladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında gönüllüler, yürüyüş ve parklara atılan sigara izmaritlerini topladı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, katılımcılar, ellerinde tütün ürünlerinin zarlarını anlatan yazıların yer aldığı pankartlarla, ilçe merkezindeki parkta bir araya geldi.

        Çevreye atılan sigara izmaritlerini toplayan gönüllüler, vatandaşlara da tütün ürünleri kullanmamaları konusunda uyarıda bulundular.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigara ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sigarada çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu belirten Akkaya, sigaranın özellikle kanser, solunum yolu ve kardiyovasküler başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu vurguladı. Sigaranın sağlığa olan etkilerinin yanı sıra doğaya ve topluma da büyük zararlar verdiğini bildiren Akkaya, "Vatandaşlarımıza tütün ürünlerini bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda ALO 175 sigarayı bırakma hattını arayarak destek alabilirler." dedi.

        Etkinlikte çocuklara sigaranın zararları ile ilgili boyama çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"

        Benzer Haberler

        130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen cezaya tepk...
        130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen cezaya tepk...
        Kasaplardan Diyanet'e 'AVM ve zincir marketler kesimi önceden yapıyor' dile...
        Kasaplardan Diyanet'e 'AVM ve zincir marketler kesimi önceden yapıyor' dile...
        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
        23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
        Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi
        Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi
        Deniz Küreği Türkiye Kupası, Antalya'da başladı
        Deniz Küreği Türkiye Kupası, Antalya'da başladı