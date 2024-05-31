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        Serik'te aracın motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:06
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        Serik'te aracın motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Orta Mahalle'de otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin motor kaputunu açtıklarında içeriden kedi sesi geldiğini duyan ekipler, özel aparatlarla çalışma yaparak, kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.

        Bir kadın da kurtarılan yavru kediye mama verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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