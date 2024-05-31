Akdeniz Üniversitesi Senatosu İsrail'in saldırılarını kınadı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gazze'deki katliama ses çıkardıkları için işini kaybeden ya da kurumlarından atılma tehdidi yaşayan bilim insanları ve öğrencilere çağrıda bulunarak, "Üniversitemizin kapıları, vicdanlı bir yüreğe sahip cesur bilim insanlarına ve öğrencilere sonuna kadar açıktır" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan bir bildiri yayımladı.

Filistinli öğrencileri ağırlayan, istek ve taleplerini dinleyen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bildirinin ardından beraberindeki öğrenciler ve senato üyeleriyle sessiz yürüyüşe katıldı.

Üniversitede kurulu Filistin'e Destek Çadırı'nı ziyaret eden Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, senato olarak 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Saldırılarda 36 bin Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çeken Özkan, İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı katliamlarına devam ettiğini dile getirdi.

Masum bebeklerin ve çaresiz annelerin acımasızca bombalandığı bir vahşet yaşandığını belirten Özkan, "Gazze'de her 10 dakikada bir bebek katlediliyor. Hangi vicdan buna kayıtsız kalabilir? Tarih boyunca merhametin timsali bir milletin evlatları olarak bu zulme asla sessiz kalamayız." diye konuştu.