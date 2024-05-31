Antalya'da FETÖ operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu görevlisi N.T, örgütün esnaf yapılanması içerisinde yer aldığı saptanan 7 zanlı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan ve hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 10 kişi yakalandı.

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