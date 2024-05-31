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        Antalya'da FETÖ operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        Antalya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:10
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        Antalya'da FETÖ operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu görevlisi N.T, örgütün esnaf yapılanması içerisinde yer aldığı saptanan 7 zanlı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan ve hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 10 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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