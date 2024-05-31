Engelli gençler, Gençlik Kampı'nda izciliği deneyimledi

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği bünyesindeki 17 öğrenci, aileleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde doğayla iç içe iki gün geçirdi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl açılan gençlik kampı ve eğitim merkezi, engelli gençleri ağırladı.

Kamp boyunca çeşitli aktivitelere katılan gençlere, temel izcilik eğitimi verildi ve izci fuları hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, gençlerin izciliği deneyimleyerek 2 günlük çadır kampı yaptıklarını belirtti.