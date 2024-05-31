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        Alanya'da bir binanın bodrumunda çıkan yangında hasar oluştu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, çocukların çakmakla kartonları tutuşturması nedeniyle bir binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:44
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        Alanya'da bir binanın bodrumunda çıkan yangında hasar oluştu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, çocukların çakmakla kartonları tutuşturması nedeniyle bir binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Payallar Mahallesi Gökçeler Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrumundan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

        Yangın sebebiyle bodrumda hasar meydana geldi.

        Olay yerinde inceleme yapan polisler, yangının 4 yaşındaki iki çocuğun çakmakla kartonları tutuşturmasıyla çıktığını belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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