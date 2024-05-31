Alanya'da bir binanın bodrumunda çıkan yangında hasar oluştu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Payallar Mahallesi Gökçeler Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrumundan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çocukların çakmakla kartonları tutuşturması nedeniyle bir binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.

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