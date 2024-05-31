"Cazın prensesi" Aziza Mustafa Zadeh, Antalya'da sahne aldı

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh sanatseverlerle buluştu.

Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Fusion ve caz türündeki eserleriyle dünya çapında tanınan, güçlü sesiyle dikkati çeken piyanist Aziza Mustafa Zadeh'e basta Ralf Cetto, vurmalılarda da Simon Zimbardo eşlik etti.