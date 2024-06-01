Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Oltayla yakaladığı 2 metrelik kum köpek balığını denize bıraktı

        FATİH HEPOKUR - Antalya'da sportif balıkçılık yapan Alperen Uslu, kıyıdan oltayla yakaladığı nesli tükenmekte olan 2 metrelik kum köpek balığını denize bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oltayla yakaladığı 2 metrelik kum köpek balığını denize bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        FATİH HEPOKUR - Antalya'da sportif balıkçılık yapan Alperen Uslu, kıyıdan oltayla yakaladığı nesli tükenmekte olan 2 metrelik kum köpek balığını denize bıraktı.

        Manavgat ilçesi Boğaz mevkisinde arkadaşlarıyla kıyıdan oltayla avlanan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Alperen Uslu'nun oltasına büyük bir balık takıldı.

        Uslu, 20 dakika süren mücadeleyle kıyıya yaklaştırdığı balığı, dikkatle çekmeye başladı. Uslu, arkadaşlarının da desteğiyle kıyıya çıkardığı balığın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum köpek balığı olduğunu fark etti.

        Sahilde bir süre incelediği balığı yeniden mavi sulara bırakan Uslu ile arkadaşları, balığı yakalama ve kıyıya çıkarma anlarını cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Kayıtlarda, Uslu ve arkadaşlarının balığı kıyıya çıkarırken yaşadıkları heyecan da görülüyor.

        Alperen Uslu, AA muhabirine, 10 yaşından bu yana balıkçılık merakı olduğunu, aynı zamanda sosyal medyaya içerik ürettiğini söyledi.

        Boğaz mevkisine arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiğini belirten Uslu, "Oltama 300 gram ağırlığında kefal balığını yem takarak denize bıraktım. Saat gece 01.30 civarında gitmiştik. Uyku modundayken saat 03.30 civarlarında oltam hareket etmeye başladı. Sonrasında oltamda büyük bir balık olduğunu fark ettim." dedi.

        Uslu, kıyıya çıkardığı balığın, büyük bir köpek balığı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

        Daha önce de 1,5 metre uzunluğunda, 40-45 kilogramlık köpek balığı yakaladığına işaret eden Uslu, şöyle konuştu:

        "Bu gerçekten çok büyüktü. 2 metre civarında, yaklaşık 90 kilo ağırlığında dişi bir köpek balığıydı. Hedefimde başka balık vardı ama köpek balığı geldi. Balığın ağzındaki misinaları temizledikten sonra zarar vermeden sağlıklı bir şekilde denize saldım. Bu tür köpek balığının genelde sakin sulara gittiğini ve zararsız olduğunu biliyorum."

        - "Nesli tehlike altında ve Türkiye'de avcılığı yasak"

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balığın "Carcharhinus plumbeus" bilimsel adıyla, kum köpek balığı olduğunu belirtti.

        Kum köpek balıklarının, bu dönemde üremek için kıyı sularına gelebildiğini anlatan Deval, "Kıyı sularında görülmelerinin tam zamanı. Nesli tehlike altında ve Türkiye'de avcılığı yasak 22 kıkırdaklı balık türü (köpek balıkları ve vatozlar) var, bu da onlardan bir tanesi. Saldırgan olduklarını söyleyemem, insanlar için zararsız bir tür." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar

        Benzer Haberler

        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu
        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu
        Antalya'da dalgıçlar denizde Filistin ve Türk bayrağı açtı
        Antalya'da dalgıçlar denizde Filistin ve Türk bayrağı açtı
        Aspendos Antik Kenti'nde bulunan Zeus ve Afrodit heykelleri arkeologları he...
        Aspendos Antik Kenti'nde bulunan Zeus ve Afrodit heykelleri arkeologları he...
        Kruvaziyerle 135 bin turist geldi
        Kruvaziyerle 135 bin turist geldi
        "Cazın prensesi" Aziza Mustafa Zadeh, Antalya'da sahne aldı
        "Cazın prensesi" Aziza Mustafa Zadeh, Antalya'da sahne aldı
        Alanya'da bir binanın bodrumunda çıkan yangında hasar oluştu
        Alanya'da bir binanın bodrumunda çıkan yangında hasar oluştu