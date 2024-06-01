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        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu

        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:02
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        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu
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        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi.

        Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.

        Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

        Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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