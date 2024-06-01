Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu
Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi.
Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi.
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.
Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.
Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.
Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.
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