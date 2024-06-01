Antalya'da farklı suçlardan aranan 164 kişi yakalandı

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 kişi olmak üzere farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 164 kişiyi gözaltına aldı.

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