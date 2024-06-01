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        Serik'te mezuniyet töreninde Filistin'e destek pankartı açıldı

        Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun veremedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:19
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        Serik'te mezuniyet töreninde Filistin'e destek pankartı açıldı
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        Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun veremedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.

        Lisenin konferans salonunda, 2023-2024 yılı mezunları için tören düzenlendi.

        Çeşitli gösterilerin yapıldığı törende, 6 kız öğrenci, "Filistin bu sene mezun veremedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankartla sahneye çıktı. Törende Filistin'de yaşanan zulmün en kısa zamanda bitmesi temennisinde bulunuldu.

        Öğrencilerin davranışı, salondakiler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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