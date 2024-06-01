10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
Antalya'da gerçekleştirilen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'yı yenen Türkiye, üçüncü oldu.
Antalya'da gerçekleştirilen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'yı yenen Türkiye, üçüncü oldu.
Serik ilçesinde süren şampiyonada ay-yıldızlı takım, üçüncülük maçında İtalya ile karşılaştı.
Türkiye, rakibini 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası aldı.
Şampiyonanın final karşılaşması, Ukrayna ile Fransa arasında bugün saat 17.00'de Mardan Stadı'nda oynanacak.
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