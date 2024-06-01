Alanya'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hükümlü ve tutukluların hazırladığı ürünlerin sergilendiği "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Şelale Meydanı'nda açılan fuarda, 46 işyurdu müdürlüğündeki hükümlü ve tutukluların ürettiği, gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, cezaevine girmenin "son durak" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Cezaevleri elbette bir suçun karşılığı için var. Bunun yanında cezaevlerinin, bir hayatı yeniden kazandırma ve ikinci şans verme fonksiyonu esas itibarıyla da vardır. İşte bunun bir tezahürü olarak Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerle, cezaevinde bulunan hükümlüler, tutuklular, yeni bir şans için hayata hazırlanıyor. Bu kişilerin yaptığı ürünler çok geniş bir yelpazede Alanya'da fuarda sergileniyor. Böylece hem tutuklularımıza hem de hükümlülerimize ilerideki hayatlarında çok daha erdemli bir yaşam sürmeleri ve helalinden kazanç elde edebilmeleri için her türlü imkan sunuluyor."