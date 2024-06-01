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        Alanya'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hükümlü ve tutukluların hazırladığı ürünlerin sergilendiği "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:58
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        Alanya'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hükümlü ve tutukluların hazırladığı ürünlerin sergilendiği "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Şelale Meydanı'nda açılan fuarda, 46 işyurdu müdürlüğündeki hükümlü ve tutukluların ürettiği, gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, cezaevine girmenin "son durak" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

        Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Cezaevleri elbette bir suçun karşılığı için var. Bunun yanında cezaevlerinin, bir hayatı yeniden kazandırma ve ikinci şans verme fonksiyonu esas itibarıyla da vardır. İşte bunun bir tezahürü olarak Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerle, cezaevinde bulunan hükümlüler, tutuklular, yeni bir şans için hayata hazırlanıyor. Bu kişilerin yaptığı ürünler çok geniş bir yelpazede Alanya'da fuarda sergileniyor. Böylece hem tutuklularımıza hem de hükümlülerimize ilerideki hayatlarında çok daha erdemli bir yaşam sürmeleri ve helalinden kazanç elde edebilmeleri için her türlü imkan sunuluyor."

        Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci ise mobilya, metal, tekstil, gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri, hizmet iş kolları ve sosyal tesisleriyle işyurtlarının dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

        Gezginci, 368 işyurdu müdürlüğü aracılığıyla yaklaşık 200 farklı iş kolunda 1700'den fazla atölye ve tesiste yüzlerce ürün üretildiğini anlatarak, "Yılda ortalama 60 bin hükümlü, mesleki eğitimler sırasında gerçekleştirilen üretimlere katılmaktadır. Bu üretimler sayesinde yerli ve milli ekonomiye destek olunmakta, ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır." dedi.

        Üretime katılan hükümlü ve tutuklulara gündelik ödendiğini, elde edilen kardan pay verildiğini belirten Gezginci, bu sayede onları bekleyen yakınlarına da katkı sağlandığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Tören, stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Fuar, 5 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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