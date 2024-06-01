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        Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 22:21 Güncelleme: 01.06.2024 - 22:21
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        Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kum Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde Mehmet Ç'nin (44) kullandığı 48 PY 731 motosiklet ile Orhan Ş'nin (31) kullandığı 07 V 6629 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü asfaltta sürüklenerek yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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