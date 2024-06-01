Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Kum Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde Mehmet Ç'nin (44) kullandığı 48 PY 731 motosiklet ile Orhan Ş'nin (31) kullandığı 07 V 6629 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü asfaltta sürüklenerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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