Kerem Görsev, 7. Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne aldı

Festival, 6 Haziran'da şarkıcı ve söz yazarı Judith Hill'in konseriyle devam edecek.

Görsev konserde, hayatını kaybeden madenciler için bestelediği "Requiem For Soma" eserine de yer verdi.

Sahnede Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Bulut Gülen eşlik etti.

Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici buluşturan festivalde, piyanist ve besteci Kerem Görsev sahne aldı.

Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde, piyanist ve besteci Kerem Görsev sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.