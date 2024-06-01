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        Kerem Görsev, 7. Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne aldı

        Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde, piyanist ve besteci Kerem Görsev sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 23:51 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:51
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        Kerem Görsev, 7. Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne aldı
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        Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde, piyanist ve besteci Kerem Görsev sanatseverlerle buluştu.

        Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

        Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici buluşturan festivalde, piyanist ve besteci Kerem Görsev sahne aldı.

        Sahnede Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Bulut Gülen eşlik etti.

        Konserde Görsev, yeni albümü "Lost Ghost"u ve sevilen bestelerini seslendirdi.

        Görsev konserde, hayatını kaybeden madenciler için bestelediği "Requiem For Soma" eserine de yer verdi.

        Festival, 6 Haziran'da şarkıcı ve söz yazarı Judith Hill'in konseriyle devam edecek.

        Caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayan festival, 12 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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