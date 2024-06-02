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        Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:33
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        Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.

        Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunuslarla karşılaştı. Aniden ortaya çıkan altı yunus, tekneyle yarışmaya başladı.

        Turistler, dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunusları izledi, alkışlayarak sevinç gösterisinde bulundu. Eğlenceli görüntülerin yaşandığı olayda yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.

        Tekneye eşlik eden yunusların görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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