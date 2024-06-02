Alanya'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Motosikletin üzerinde ayağa kalkarak, tek tekerlek üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücünün bu anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda trafiğin aktığı sırada motosikletinin ön tekerleğini havaya kaldırarak, tek tekerlek üzerinde bir süre ilerledi.

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