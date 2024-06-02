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        Alanya'da evinde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:18
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        Alanya'da evinde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Karga (54) evinde rahatsızlandı.

        Ailesinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Karga'yı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Karga, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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