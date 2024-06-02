Alanya'da evinde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 02.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:18
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Karga (54) evinde rahatsızlandı.
Ailesinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Karga'yı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Karga, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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