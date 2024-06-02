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        Antalya'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Antalya'da midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:33
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        Antalya'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Antalya'da midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Uğur Efe'nin kullandığı, otel personelini taşıyan 07 BRG 377 plakalı servis midibüsü, Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Uğur Efe kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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