Deniz Küreği Türkiye Kupası, Antalya'da sona erdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Manavgat Belediyesinin destekleriyle Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katıldı.

İlk gün yapılan "Uzun Mesafe" yarışlarının ardından "Sahil Sürat" yarışlarına geçildi.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları programına alınan "Sahil Sürat" (Beach Sprint) branşının ilk kez resmi olarak denendiği yarışmada ekipler, kupanın sahibi olmak için mücadele etti.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupalar, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve diğer yetkililer tarafından verildi. Yarışlarda derece elde eden takımlar şöyle sıralandı: Erkekler tek çifte: 1- Fenerbahçe, 2- Fenerbahçe B, 3- İstanbul Kürek Kadınlar tek çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Fenerbahçe 19 yaş altı erkekler tek çifte: 1- İstanbul Kürek, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Altınboynuz