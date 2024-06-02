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        Antalya'da bir genç serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde, serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:47
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        Antalya'da bir genç serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

        Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisinde ailesiyle piknik yapan Tunahan Tunç (26), serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

        Bir süre sonra Tunç'un çırpındığını gören çevredekiler, genci sudan çıkardı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Tunahan Tunç ve ailesinin, Ankara'dan tatil için Antalya'ya geldikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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