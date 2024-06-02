Spor Turizmi Birliğinin başkanlığına Nida Kiraz seçildi

SporTurizmi Birliği Derneğinin 5. Olağan Genel Kurulu'nda, dernek başkanlığına Nida Kiraz seçildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Papillon Zeugma Hotel’de gerçekleştirilen genel kurulda tek liste ile seçime giren başkan adayı Nida Kiraz, oy birliği ile yeni başkan seçildi.

Papillon Hotels Satış ve Pazarlama Direktörü görevini yürüten Nida Kiraz, birliğin kurucu üyesi olarak ülke genelinde genişlemeyi hedefleyen tüm projelere açık olduğunu belirtti.

Yeni dönemde futbolun yanı sıra golf, bisiklet, tenis, yüzme, kano ve aktif spor branşlarında önemli ilerlemeler kaydetmek istediklerini vurgulayan Kiraz, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.